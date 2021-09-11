Терюшков раскритиковал судейство матча «Спартак» — «Химки»

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Министр спорта Московской области Роман Терюшков высказался по поводу судейства матча седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Химками» (3:1).
Терюшков раскритиковал судейство матча «Спартак» — «Химки»
  • РИА Новости

На 41-й минуте матча главный арбитр встречи Сергей Иванов отменил гол игрока «Химок» Кемаля Адеми после просмотра видеоарбитром повтора, зафиксировав офсайд.

«Гол отменили 100%-ный. Я не знаю зачем... Мы судей не критикуем, но все всё видели: офсайда не было. Осадок остался, потому что матч мог сложиться по-другому. Будем готовиться к следующей игре, ничего страшного», — цитирует Терюшкова «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что гол Промеса помог «Спартаку» обыграть «Химки» в седьмом туре РПЛ.

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