Гол Промеса помог «Спартаку» обыграть «Химки» в седьмом туре РПЛ

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Московский «Спартак» одержал разгромную победу над «Химками» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гол Промеса помог «Спартаку» обыграть «Химки» в седьмом туре РПЛ
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Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 3:1.

На 25-й минуте красно-белых вывел вперёд Айртон, на 48-й преимущество хозяев удвоил Квинси Промес, а 68-й Эсекьель Понсе забил третий мяч. На 89-й минуте Денис Глушаков спас гостей от разгрома.

Таким образом, подопечные Руя Витории набрали 10 очков и поднялись на шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» (6) находятся на 12-й строчке.

Ранее сообщалось, что Промес забил свой первый мяч в этом сезоне РПЛ.

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