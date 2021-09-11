Соболев и Промес включены в стартовый состав «Спартака» на матч с «Химками»

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Стал известен основной состав московского «Спартака» на матч седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с подмосковными «Химками».
Соболев и Промес включены в стартовый состав «Спартака» на матч с «Химками»
  • © РИА Новости / Александр Вильф

С первых минут на поле у красно-белых появятся Александр Максименко, Николай Рассказов, Георгий Джикия, Самуэль Жиго, Айртон Лукас, Роман Зобнин, Наиль Умяров, Виктор Мозес, Квинси Промес, Эсекьель Понсе и Александр Соболев.

Матч «Спартак» — «Химки» состоится 11 сентября. Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало игры — в 19:00 мск.

Ранее в РПЛ отреагировали на отсутствие Мирзова в заявке «Химок» на матч со «Спартаком».

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