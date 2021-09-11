Полузащитник «Химок» Мирзов пропустит матч против «Спартака»

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что полузащитник подмосковных «Химок» Резиуан Мирзов пропустит игру седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком».

«Резиуан пропустит игру седьмого тура. Мирзов долго не играл в старте. Он будет готов к следующей встрече», — цитирует Терюшкова Sport24.

По его словам, никакой договорённости с московским клубом о том, что полузащитник пропустит встречу, не было.

«Это чисто спортивный принцип, не более того», — сказал он.

Матч «Спартак» — «Химки» состоится 11 сентября. Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало игры — в 19:00 мск.

Ранее «Спартак» объявил об аренде Мирзова в «Химки».