«Спартак» объявил об аренде Мирзова в «Химки»
«Официально: Резиуан Мирзов арендован «Химками» до конца сезона-2021/22. Удачи, Мирз!» — сообщает пресс-служба «Спартака» в Twitter.
Официально: Резиуан Мирзов арендован «Химками» до конца сезона-2021/22 ✅— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) September 7, 2021
Удачи, Мирз! 💪 pic.twitter.com/laiaJ8XCJd
В нынешнем сезоне Мирзов сыграл шесть матчей за красно-белых, но не отметился результативными действиями.
28-летний футболист провёл минувший сезон в «Химках». Он принял участие в 17 матчах подмосковной команды и забил шесть мячей.
Ранее сообщалось, что «Химки» сделали предложение «Спартаку» по трансферу Мирзова.