«Спартак» объявил об аренде Мирзова в «Химки»

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Московский «Спартак» подтвердил, что Резиуан Мирзов уходит до конца сезона в аренду в подмосковные «Химки».
«Спартак» объявил об аренде Мирзова в «Химки»

«Официально: Резиуан Мирзов арендован «Химками» до конца сезона-2021/22. Удачи, Мирз!» — сообщает пресс-служба «Спартака» в Twitter.

В нынешнем сезоне Мирзов сыграл шесть матчей за красно-белых, но не отметился результативными действиями.

28-летний футболист провёл минувший сезон в «Химках». Он принял участие в 17 матчах подмосковной команды и забил шесть мячей.

Ранее сообщалось, что «Химки» сделали предложение «Спартаку» по трансферу Мирзова.

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