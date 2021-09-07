«Спартак» объявил об аренде Мирзова в «Химки»

Московский «Спартак» подтвердил, что Резиуан Мирзов уходит до конца сезона в аренду в подмосковные «Химки».

«Официально: Резиуан Мирзов арендован «Химками» до конца сезона-2021/22. Удачи, Мирз!» — сообщает пресс-служба «Спартака» в Twitter.

Официально: Резиуан Мирзов арендован «Химками» до конца сезона-2021/22 ✅



Удачи, Мирз! 💪 pic.twitter.com/laiaJ8XCJd — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) September 7, 2021

В нынешнем сезоне Мирзов сыграл шесть матчей за красно-белых, но не отметился результативными действиями.

28-летний футболист провёл минувший сезон в «Химках». Он принял участие в 17 матчах подмосковной команды и забил шесть мячей.

Ранее сообщалось, что «Химки» сделали предложение «Спартаку» по трансферу Мирзова.