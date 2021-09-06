«Химки» сделали предложение «Спартаку» по трансферу Мирзова

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Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал, что подмосковные «Химки» сделали предложение столичному «Спартаку» по трансферу полузащитника Резиуана Мирзова.
«Химки» сделали предложение «Спартаку» по трансферу Мирзова
  • РИА Новости

«Мы ждём от «Спартака» реакции на наше предложение. Думаю, что сегодня его получим. Официальное предложение «Спартаку» сделано», — цитирует Терюшкова «Спорт-Экспресс».

По словам Терюшкова, Резиуан всегода был лидером «Химок», поэтому команда готова дальше продолжить сотрудничество с футболистом.

В нынешнем сезоне Мирзов сыграл шесть матчей за красно-белых, но не отметился голевыми действиями.

28-летний футболист провёл минувший сезон в «Химках». Он принял участие в 17 матчах подмосковной команды и забил шесть мячей.

Ранее Спартак» решил не отпускать полузащитника Георгия Мелкадзе в другой клуб.

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