«Химки» сделали предложение «Спартаку» по трансферу Мирзова

Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал, что подмосковные «Химки» сделали предложение столичному «Спартаку» по трансферу полузащитника Резиуана Мирзова.

«Мы ждём от «Спартака» реакции на наше предложение. Думаю, что сегодня его получим. Официальное предложение «Спартаку» сделано», — цитирует Терюшкова «Спорт-Экспресс».

По словам Терюшкова, Резиуан всегода был лидером «Химок», поэтому команда готова дальше продолжить сотрудничество с футболистом.

В нынешнем сезоне Мирзов сыграл шесть матчей за красно-белых, но не отметился голевыми действиями.

28-летний футболист провёл минувший сезон в «Химках». Он принял участие в 17 матчах подмосковной команды и забил шесть мячей.

Ранее Спартак» решил не отпускать полузащитника Георгия Мелкадзе в другой клуб.