«Химки» сделали предложение «Спартаку» по трансферу Мирзова
- РИА Новости
«Мы ждём от «Спартака» реакции на наше предложение. Думаю, что сегодня его получим. Официальное предложение «Спартаку» сделано», — цитирует Терюшкова «Спорт-Экспресс».
По словам Терюшкова, Резиуан всегода был лидером «Химок», поэтому команда готова дальше продолжить сотрудничество с футболистом.
В нынешнем сезоне Мирзов сыграл шесть матчей за красно-белых, но не отметился голевыми действиями.
28-летний футболист провёл минувший сезон в «Химках». Он принял участие в 17 матчах подмосковной команды и забил шесть мячей.
Ранее Спартак» решил не отпускать полузащитника Георгия Мелкадзе в другой клуб.