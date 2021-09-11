Путин назвал олимпийскую сборную гордостью России

Президент России Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград российским призёрам летних Игр в Токио назвал олимпийскую сборную гордостью страны.

«Дорогие друзья, смотрю в зал — вы все такие мощные, красивые, изящные, молодые, успешные и вроде бы было бы этого достаточно, но вы ещё и умные, продвинутые во всех отношениях. Вы гордость России», — цитирует Путина РИА Новости.

Напомним, что сборная России заняла пятое место в медальном зачёте Олимпийских игр с 20 золотыми, 28 серебряными и 23 бронзовыми наградами.

На Паралимпиаде Россия заняла четвёртую позицию с 36 золотыми, 33 серебряными и 49 бронзовыми медалями.

Ранее Путин вручил награды победителям Олимпийских игр в Токио.