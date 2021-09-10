Салихова дала прогноз на матч «Спартака» с «Химками» в Москве
- РИА Новости
«Я не в курсе дел команды, но очень надеюсь, что завтра победят», — цитирует Зарему «Спорт-Экспресс».
Ранее Салихова входила в совет директоров «Спартака».
Матч «Спартак» — «Химки» пройдёт 11 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало игры — в 19:00 мск.
В турнирной таблице Российской премьер-лиги «Спартак» занимает десятое место с семью очками.
Ранее Салихова в очередной раз высказалась о главном тренере команды Руе Витории после поражения от «Сочи».