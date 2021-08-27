Салихова назвала мягкотелым тренера «Спартака» Виторию
«Попов отвергнул Де Дзерби, Гарсию и Фонсеку. У них нет самоваров, то есть титулов. И взял самого мягкотелого тренера в прямом и переносном смысле. Такие не выживают в этом клубе. Нужен гладиатор», — цитирует Салихову «Чемпионат».
«Спартак» уступил «Сочи» на своём поле со счётом 1:2. Таким образом, красно-белые потерпели уже третье поражение в нынешнем сезоне РПЛ. Подопечные Витории занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата, набрав семь очков.
Ранее Салихова заявила, что Витория неконкурентоспособен в России и Европе.