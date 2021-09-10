Нурмагомедов: Джикия в борьбе слабенький
- © РИА Новости
«С Джикией чуть-чуть толкались. В борьбе слабенький. Не знаю его ударку, но в борьбе слабенький. Мне кажется, как кикер он нормальный! Ногами нормально бьёт!» — сказал Нурмагомедов пресс-службе сборной России по футболу.
Российский боец поделился своим интервью в Instagram и призвал Джикию готовиться.
На счёту у Нурмагомедова 29 боев и ни одного поражения. Он завершил карьеру в октябре 2020 года после победного поединка с американцем Джастином Гэтжи.
Ранее Нурмагомедов анонсировал следующий бой Александра Шлеменко.