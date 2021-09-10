Нурмагомедов: Джикия в борьбе слабенький

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов рассказал о бойцовских качествах защитника сборной России Георгия Джикии.
Нурмагомедов: Джикия в борьбе слабенький
  • © РИА Новости

«С Джикией чуть-чуть толкались. В борьбе слабенький. Не знаю его ударку, но в борьбе слабенький. Мне кажется, как кикер он нормальный! Ногами нормально бьёт!» — сказал Нурмагомедов пресс-службе сборной России по футболу.

Российский боец поделился своим интервью в Instagram и призвал Джикию готовиться.

На счёту у Нурмагомедова 29 боев и ни одного поражения. Он завершил карьеру в октябре 2020 года после победного поединка с американцем Джастином Гэтжи.

Ранее Нурмагомедов анонсировал следующий бой Александра Шлеменко.

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