Роспотребнадзор подал в суд на РПЛ и стадион «Калининград» за коронавирусные нарушения

В Ленинградский районный суд города Калининграда поступили два иска — на Российскую премьер-лигу (РПЛ) и стадион «Калининград».

Об этом сообщает пресс-служба районного суда города Калининграда. По информации источника, Роспотребнадзор подал в суд на РПЛ и стадион «Калининград» за то, что во время проведения футбольного матча за Суперкубок между «Зенитом» и «Локомотивом» были нарушены санитарно-эпидемиологические требования. Болельщики на трибунах находились без масок, социальная дистанция не соблюдалась, а в фанатских секторах было массовое скопление людей.

Согласно отчёту билетной системы, для прохода на стадион «Калининград» во время матча за Суперкубок России было использовано 13 653 билета.

Ранее ЦСКА получил письмо от Роспотребнадзора о снижении максимальной посещаемости.