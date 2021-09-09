Леонид Федун посетил тренировку «Спартака» на базе в Тушине

Председатель совета директоров московского «Спартака» Леонид Федун посетил тренировку красно-белых на базе в Тушине.

Как сообщает пресс-служба «Спартака», за занятиями команды также наблюдал координатор подготовки молодых футболистов красно-белых Владимир Кузьмичёв.

Главный тренер «Спартака» Руй Витория привлёк к работе с основой командой молодых игроков, в числе которых полузащитники «Спартака-2» Максим Лайкин и Аслан Муталиев.

Столичный клуб в матче седьмого тура чемпионата России дома примет подмосковные «Химки» 11 сентября. Начало игры — в 19:00.

В турнирной таблице РПЛ «Спартак» занимает с семью очками десятое место.

Ранее бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов прокомментировал гол полузащитника московского «Спартака» и сборной России Зелимхана Бакаева в ворота национальной команды Мальты в матче шестого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.