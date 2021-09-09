В Немецком футбольном союзе рассказали о решении вопроса с самолётом
- Reuters
Как сообщает пресс-служба Немецкого футбольного союза, за немецкой делегацией прилетит другой самолёт.
Напомним, что самолёт сборной Германии, летевший из Рейкьявика во Франкфурт, совершил аварийную посадку в Эдинбурге.
8 сентября Германия одержала победу над Исландией в матче шестого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.
Встреча проходила в Рейкьявике и завершилась со счётом 4:0 в пользу немецкой сборной.
Ранее сообщалось, что Германия разгромила Исландию в матче отбора ЧМ-2022.