В Немецком футбольном союзе рассказали о решении вопроса с самолётом

Футболисты и тренер национальной команды Германии вылетят из Эдинбурга на запасном самолёте.

Как сообщает пресс-служба Немецкого футбольного союза, за немецкой делегацией прилетит другой самолёт.

Напомним, что самолёт сборной Германии, летевший из Рейкьявика во Франкфурт, совершил аварийную посадку в Эдинбурге.

8 сентября Германия одержала победу над Исландией в матче шестого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.

Встреча проходила в Рейкьявике и завершилась со счётом 4:0 в пользу немецкой сборной.

Ранее сообщалось, что Германия разгромила Исландию в матче отбора ЧМ-2022.