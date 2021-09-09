Названы арбитры матчей седьмого тура РПЛ

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Стали известны арбитры матчей седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Названы арбитры матчей седьмого тура РПЛ
  • © fc-rostov.ru

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза, центральный матч тура между «Ростовом» и «Краснодаром» будет обслуживать Алексей Матюнин.

Встреча состоится 13 сентября в Ростове. Начало игры — в 19:30 мск.

Ранее вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о ситуации в московском клубе.

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