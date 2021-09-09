Названы арбитры матчей седьмого тура РПЛ

Стали известны арбитры матчей седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза, центральный матч тура между «Ростовом» и «Краснодаром» будет обслуживать Алексей Матюнин.

Встреча состоится 13 сентября в Ростове. Начало игры — в 19:30 мск.

⚡️ Алексей Матюнин – главный арбитр матча «Ростов» – «Краснодар». И другие назначения судей на 7-й тур Тинькофф РПЛ. pic.twitter.com/Quag3psaER — РФС (@rfsruofficial) September 9, 2021

Ранее вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о ситуации в московском клубе.