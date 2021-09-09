Футболист сборной Белоруссии заявил, что за команду никто не болеет

Защитник сборной Белоруссии Николай Золотов прокомментировал поражение от национальной команды Бельгии в матче шестого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.

«В Белоруссии сейчас мы такие козлы отпущения. Никто за национальную команду не болеет. Я думаю, что даже поражением мы многим испортили настроение. Отсутствие результата — это плохо, но такими матчами мы будем влюблять в себя болельщиков», — цитирует Золотова официальный сайт Белорусской федерации футбола (АБФФ).

По мнению защитника, если болельщики будут видеть, что футболисты сборной Белоруссии небезразличны на поле, то со временем их будут поддерживать.

Встреча проходила на стадионе в Казани и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч в игре забил Деннис Прат.

Ранее полузащитник московского «Спартака» и сборной России Зелимхан Бакаев поблагодарил болельщиков национальной команды за поддержку.