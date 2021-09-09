Футболист сборной Белоруссии заявил, что за команду никто не болеет

Короткая ссылка
Защитник сборной Белоруссии Николай Золотов прокомментировал поражение от национальной команды Бельгии в матче шестого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.
Футболист сборной Белоруссии заявил, что за команду никто не болеет
  • © AP

«В Белоруссии сейчас мы такие козлы отпущения. Никто за национальную команду не болеет. Я думаю, что даже поражением мы многим испортили настроение. Отсутствие результата — это плохо, но такими матчами мы будем влюблять в себя болельщиков», — цитирует Золотова официальный сайт Белорусской федерации футбола (АБФФ).

По мнению защитника, если болельщики будут видеть, что футболисты сборной Белоруссии небезразличны на поле, то со временем их будут поддерживать.

Встреча проходила на стадионе в Казани и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч в игре забил Деннис Прат.

Ранее полузащитник московского «Спартака» и сборной России Зелимхан Бакаев поблагодарил болельщиков национальной команды за поддержку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить