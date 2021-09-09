Бах: МОК окажет помощь в получении гуманитарных виз спортсменкам из Афганистана

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что комитет будет оказывать помощь спортсменкам из Афганистана в получении гуманитарных виз.
Бах: МОК окажет помощь в получении гуманитарных виз спортсменкам из Афганистана
  • © AP

«Мы будем помогать представителям олимпийского сообщества, которые остаются в Афганистане, в получении гуманитарных виз, которые позволят покинуть страну. Особенное внимание уделяется женщинам, чьё положение может быть особенно трудным в связи с нынешней политической ситуацией», — цитирует Баха ТАСС.

8 августа стало известно о том, что женщины не смогут заниматься теми видами спорта в Афганистане, в которых их внешний вид не соответствует нормам шариата.

Такое решение приняло захватившее в Афганистане власть движение «Талибан»*.

Ранее МОК сообщил об отстранении Национального олимпийского комитета Корейской Народно-Демократической Республики до конца 2022 года.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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