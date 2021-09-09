Саккари победила Плишкову и пробилась в полуфинал US Open

Греческая теннисистка Мария Саккари взяла верх над чешкой Каролиной Плишковой в матче 1/4 финала турнира Большого шлема US Open.

Встреча продолжалась 1 час 22 минуты и завершилась со счётом 6:4, 6:4.

Плишкова является бывшей первой ракеткой мира и финалисткой Открытого чемпионата США 2016 года. Саккари же в этом году уже доходила до полуфинала другого турнира Большого шлема — «Ролан Гаррос».

Таким образом, в полуфинале Саккари сыграет с 18-летней британкой Эммой Радукану, которая является 150-й ракеткой мира, но выбила 11-ю сеянную швейцарку Белинду Бенчич.

Ранее Александр Зверев вышел в полуфинал US Open в мужском одиночном разряде.