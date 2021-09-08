Бельгия в Казани одолела Белоруссию в отборе к ЧМ по футболу

Сборная Бельгии по футболу переиграла Белоруссию в матче отборочного цикла чемпионата мира 2022 года.

Встреча прошла в Казани и завершилась в пользу номинальных гостей — 1:0. Единственный мяч на 33-й минуте забил Деннис Прат.

Ранее сообщалось, что Италия забила пять безответных мячей Литве в отборе к ЧМ-2022 по футболу.