Италия забила пять безответных мячей Литве в отборе к ЧМ-2022 по футболу

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Сборная Италии по футболу одержала разгромную победу над командой Литвы в матче отборочного цикла чемпионата мира 2022 года.
Италия забила пять безответных мячей Литве в отборе к ЧМ-2022 по футболу
  • Reuters
  • © Alberto Lingria

Встреча прошла в итальянской Реджо-нель-Эмилии и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.

В составе действующих чемпионов Европы дубль оформил Мойзе Кин, а также по разу отличились Джакомо Распадори и Джованни Ди Лоренцо. Кроме того, мяч в свои ворота забил игрок сборной Литвы Эдгарас Уткус.

Италия набрала 14 очков и укрепилась на первом месте в турнирной таблице группы C. Литва находится на последней позиции.

Ранее сообщалось, что Армения сыграла вничью с Лихтенштейном в отборе к ЧМ-2022 по футболу.

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