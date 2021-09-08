Италия забила пять безответных мячей Литве в отборе к ЧМ-2022 по футболу
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Встреча прошла в итальянской Реджо-нель-Эмилии и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.
В составе действующих чемпионов Европы дубль оформил Мойзе Кин, а также по разу отличились Джакомо Распадори и Джованни Ди Лоренцо. Кроме того, мяч в свои ворота забил игрок сборной Литвы Эдгарас Уткус.
Италия набрала 14 очков и укрепилась на первом месте в турнирной таблице группы C. Литва находится на последней позиции.
Ранее сообщалось, что Армения сыграла вничью с Лихтенштейном в отборе к ЧМ-2022 по футболу.