Московское «Динамо» нанесло первое поражение «Авангарду» в сезоне КХЛ
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Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 5:2.
В составе бело-голубых дубль оформил Вадим Шипачёв, а также по разу отличились Александр Петунин, Егор Зайцев, Дмитрий Рашевский. Гости ответили голами Арсения Грицюка и Сергея Толчинского.
Для действующего обладателя Кубка Гагарина это поражение стало первым в сезоне. «Динамо» же одержало третью победу подряд.
Ранее сообщалось, что ЦСКА в овертайме обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ.