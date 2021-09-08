Московское «Динамо» нанесло первое поражение «Авангарду» в сезоне КХЛ

Московское «Динамо» одержало победу над омским «Авангардом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 5:2.

В составе бело-голубых дубль оформил Вадим Шипачёв, а также по разу отличились Александр Петунин, Егор Зайцев, Дмитрий Рашевский. Гости ответили голами Арсения Грицюка и Сергея Толчинского.

Для действующего обладателя Кубка Гагарина это поражение стало первым в сезоне. «Динамо» же одержало третью победу подряд.

Ранее сообщалось, что ЦСКА в овертайме обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ.