ЦСКА в овертайме обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ
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Встреча прошла в Казани и завершилась в пользу гостей — 2:1.
Во втором периоде хозяева вышли вперёд благодаря голу Дмитрия Кагарлицкого, но в конце третьего армейцы отыгрались, шайбу забросил Матвей Гуськов. А в овертайме победу ЦСКА принёс Клас Дальбек.
Таким образом, «Ак Барс» потерпел третье поражение подряд, а ЦСКА, наоборот, выиграл третий матч кряду.
В другом матче игрового дня «Барыс» из Нур-Султана переиграл хабаровский «Амур».
Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» разгромил «Металлург» в матче КХЛ.