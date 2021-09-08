ЦСКА в овертайме обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ

Московский ЦСКА на выезде одержал победу над казанским «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Казани и завершилась в пользу гостей — 2:1.

Во втором периоде хозяева вышли вперёд благодаря голу Дмитрия Кагарлицкого, но в конце третьего армейцы отыгрались, шайбу забросил Матвей Гуськов. А в овертайме победу ЦСКА принёс Клас Дальбек.

Таким образом, «Ак Барс» потерпел третье поражение подряд, а ЦСКА, наоборот, выиграл третий матч кряду.

В другом матче игрового дня «Барыс» из Нур-Султана переиграл хабаровский «Амур».

Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» разгромил «Металлург» в матче КХЛ.