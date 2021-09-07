«Салават Юлаев» разгромил «Металлург» в матче КХЛ

В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» одержал победу над магнитогорским «Металлургом».

Встреча, проходившая на «Металлург Арене» в Магнитогорске, завершилась крупной победой гостей со счётом 7:2.

В составе уфимцев забрасывали Николай Кулёмин, Алексей Пустозёров, Артём Пименов, Данил Башкиров, Тему Хартикайнен, Маркус Гранлунд и Александр Кадейкин. В составе хозяев отличились Никита Коростелёв и Брендан Лайпсик.

Благодаря победе «Салават Юлаев» вышел на первое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Ранее сообщалось, что «Спартак» подписал форварда НХЛ Виртанена.