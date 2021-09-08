Куман высказался об уходе Месси из «Барселоны»

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Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман рассказал о своих эмоциях после ухода капитана команды Лионеля Месси во французский ПСЖ.
Куман высказался об уходе Месси из «Барселоны»
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«Это было серьёзным потрясением. Все планы на сезон строились с учётом Месси в команде. Да и сам Лео был мотивирован. Больно потерять лучшего футболиста мира вот так. Это не просто Месси — ушёл символ клуба», — приводит слова Кумана Diario Sport.

34-летний аргентинец на протяжении всей карьеры выступал за каталонцев. В начале августа 2021 года он перешёл из «Барселоны» в ПСЖ в статусе свободного агента.

Ранее Пике заявил, что может завершить карьеру в 2022 году.

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