Куман высказался об уходе Месси из «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман рассказал о своих эмоциях после ухода капитана команды Лионеля Месси во французский ПСЖ.

«Это было серьёзным потрясением. Все планы на сезон строились с учётом Месси в команде. Да и сам Лео был мотивирован. Больно потерять лучшего футболиста мира вот так. Это не просто Месси — ушёл символ клуба», — приводит слова Кумана Diario Sport.

34-летний аргентинец на протяжении всей карьеры выступал за каталонцев. В начале августа 2021 года он перешёл из «Барселоны» в ПСЖ в статусе свободного агента.

Ранее Пике заявил, что может завершить карьеру в 2022 году.