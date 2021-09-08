Стало известно, сколько зрителей допустят на матч «Арсенал» — ЦСКА

Пресс-служба тульского «Арсенала» сообщила о порядке продажи билетов на матч седьмого тура Российской премьер-лиги с московским ЦСКА.

«На матче седьмого тура Российской премьер-лиги между «Арсеналом» и ЦСКА смогут присутствовать до 30% зрителей», — говорится на официальной странице «Арсенала» в Twitter.

В тульском клубе отметили, что продажа билетов на встречу с ЦСКА будет открыта только для вакцинированных или переболевших коронавирусом.

Матч «Арсенал» — ЦСКА состоится 12 сентября. Встреча пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле. Начало игры — в 14:00 мск.

Ранее вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о ситуации в московском клубе.