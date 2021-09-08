Мостовой раскритиковал игру сборной России в матчах отбора ЧМ-2022

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил выступление национальной команды в матчах отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.

«Топчемся на месте: с Хорватией еле-еле, с Кипром вообще непонятно, что было, а Мальта и счёт сравнять могла» — цитирует Мостового «Чемпионат».

Он отметил, что информационный шум оказывает влияние на состояние команды. По мнению Мостового, сборная России должна вести себя сдержаннее.

Сборная России сыграла вничью с Хорватией (0:0) и обыграла Кипр (2:0) и Мальту (2:0).

Россия занимает второе место в группе Н, уступая Хорватии по дополнительным показателям.

Ранее Игорь Левитин прокомментировал победу сборной России над Мальтой.