Мостовой раскритиковал игру сборной России в матчах отбора ЧМ-2022
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«Топчемся на месте: с Хорватией еле-еле, с Кипром вообще непонятно, что было, а Мальта и счёт сравнять могла» — цитирует Мостового «Чемпионат».
Он отметил, что информационный шум оказывает влияние на состояние команды. По мнению Мостового, сборная России должна вести себя сдержаннее.
Сборная России сыграла вничью с Хорватией (0:0) и обыграла Кипр (2:0) и Мальту (2:0).
Россия занимает второе место в группе Н, уступая Хорватии по дополнительным показателям.
Ранее Игорь Левитин прокомментировал победу сборной России над Мальтой.