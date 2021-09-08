Жена Шумахера рассказала о состоянии мужа

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Жена семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера Коринна рассказала о реабилитации мужа.
Жена Шумахера рассказала о состоянии мужа
  • © FRED DUFOUR
  • AFP

«В настоящее время он продолжает проходить терапию. Мы делаем всё от нас зависящее, чтобы Михаэлю стало лучше, чтобы ему было комфортно и чтобы он просто чувствовал, что мы рядом», — цитирует Коринну RaceFans.

Она подчеркнула, что будет делать всё, что в её силах. Коринна и дети скучают по мужу и отцу.

В декабре 2013 года Шумахер получил травму головы на горнолыжном курорте. С тех пор он прикован к постели и не может вести полноценную жизнь.

Сын Шумахера Мик пошёл по стопам отца и проводит свой дебютный сезон в «Формуле-1», выступая за Haas.

Ранее сообщалось, что Мик Шумахер продолжит карьеру в Alfa Romeo.

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