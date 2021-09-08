Агент прокомментировал информацию о возможном переходе Сутормина в ЦСКА

Александр Клюев, агент нападающего петербургского «Зенита» Алексея Сутормина, отреагировал на информацию о возможном переходе своего клиента в московский ЦСКА.

«Про ЦСКА мне ничего не известно. Не знаю, кто кому что предлагал. Знаю только, что Суторминым интересовалось «Динамо». Но Семак его не отпустил. Это известно Алексею. Какие ещё были варианты — мы не знаем», — цитирует Клюева «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Сутормин провёл за «Зенит» шесть матчей, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что «Зенит» предлагал ЦСКА €20 млн, Ерохина и ещё одного футболиста за Влашича.