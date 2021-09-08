Лещенко — о победе сборной России: проигравшие мальтийцы выглядели интереснее наших

Народный артист России Лев Лещенко прокомментировал победу сборной России над национальной командой Мальты в матче шестого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.

«Я не увидел особой агрессии в игре сборной России. Надо наигрывать какие-то комбинации, а эта система навесов и прострелов ничего не даёт. В команде нет футболистов, которые владеют техникой. Единственный техничный игрок в Российской премьер-лиге — Макаров. Его не хватило справа», — цитирует Лещенко «Спорт-Экспресс».

По мнению артиста, у сборной России нет нападения.

«Заболотный вышел и ни разу не дотронулся до мяча. Проигравшие мальтийцы выглядели интереснее наших», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:0.

Ранее Заболотный прокомментировал победу сборной России над Мальтой.