Колосков: Карпин в тяжелейших условиях отлично справился с работой

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков оценил результаты сборной России в сентябрьских матчах отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.

«Семь очков — положительный результат, особенно с учётом дефицита времени и той суматохи при назначении наставника и формировании команды. Карпин в тяжелейших условиях отлично справился с работой», — цитирует Колоскова Sport24.

По его мнению, у сборной России есть возможность побороться за первое место в группе.

«Теперь всё зависит только от сборной России. Есть хорошая стартовая позиция. Мы ни от кого не зависим, и у нас очень хорошие шансы, чтобы выйти из группы», — сказал он.

Напомним, что сборная Россия сыграла вничью с Хорватией (0:0), а также одержала победу над Кипром (2:0) и Мальтой (2:0).

После шести туров Россия занимает второе место в группе H с 13 очками, уступая Хорватии по разнице мячей.

Ранее Гилерме высказался о победе сборной России над Мальтой.