Погиб глава МЧС Евгений Зиничев

Колосков: Карпин в тяжелейших условиях отлично справился с работой

Короткая ссылка
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков оценил результаты сборной России в сентябрьских матчах отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.
Колосков: Карпин в тяжелейших условиях отлично справился с работой
  • © РФС

«Семь очков — положительный результат, особенно с учётом дефицита времени и той суматохи при назначении наставника и формировании команды. Карпин в тяжелейших условиях отлично справился с работой», — цитирует Колоскова Sport24.

По его мнению, у сборной России есть возможность побороться за первое место в группе.

«Теперь всё зависит только от сборной России. Есть хорошая стартовая позиция. Мы ни от кого не зависим, и у нас очень хорошие шансы, чтобы выйти из группы», — сказал он.

Напомним, что сборная Россия сыграла вничью с Хорватией (0:0), а также одержала победу над Кипром (2:0) и Мальтой (2:0).

После шести туров Россия занимает второе место в группе H с 13 очками, уступая Хорватии по разнице мячей.

Ранее Гилерме высказался о победе сборной России над Мальтой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить