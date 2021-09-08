Дюков: Мальта — непростой соперник

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поделился своими впечатлениями от матча отборочного турнира чемпионата мира — 2022 Россия — Мальта (2:0).
Дюков: Мальта — непростой соперник
  • © Pavel Golovkin / AP

«Нам было важно одержать победу сегодня, и мы этого добились. Конечно, сама игра могла быть лучше. Это дебют главного тренера, он исповедует иной стиль игры. Нужно время, чтобы команда заиграла так, как он хочет. Есть проблемы с реализацией моментов, над этим нужно работать. Опасений не было, я был уверен в нашей победе. Команда контролировала ситуацию. Думаю, что если бы Мальта сравняла счет, то наша сборная всё равно бы одержала победу. С Мальтой у всех были проблемы. Это не та команда, которая была десять лет назад. Они играют компактно, через короткий пас. Все команды в Европе научились играть в футбол, с каждым тяжело. Мальта — непростой соперник. Мы верим в то, что сборная России сможет выйти из группы. К октябрю можно будет набрать форму, время есть. Валерий Георгиевич вам всё скажет. С футболистами будет проведена работа. Это поможет нам в следующих матчах», — сказал Дюков после игры.

Ранее Дворкович высказался о победе России над Мальтой.

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