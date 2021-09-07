Зеленов — об аренде Мирзова: тренер не мог гарантировать ему игровую практику

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Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал решение отдать в аренду в подмосковные «Химки» Резиуана Мирзова.
Зеленов — об аренде Мирзова: тренер не мог гарантировать ему игровую практику
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Тренерский штаб не мог гарантировать Мирзову постоянную игровую практику», — цитирует Зеленова «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что поэтому было принято решение найти для Мирзова другой вариант продолжения карьеры.

Зеленов также дал понять, что не может раскрывать детали сделки. Однако он отметил, что зарплатная ведомость «Спартака» будет облегчена.

Мирзов арендован «Химками» до конца сезона-2021/22.

В нынешнем сезоне Мирзов сыграл шесть матчей за красно-белых, но не отметился результативными действиями.

28-летний футболист провёл минувший сезон в «Химках». Он принял участие в 17 матчах подмосковной команды и забил шесть мячей.

Ранее «Спартак» объявил об аренде Мирзова в «Химки».

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