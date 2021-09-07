Ургант пошутил о первой победе сборной Карпина без Дзюбы

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Шоумен Иван Ургант в шутливой форме прокомментировал первую победу сборной России по футболу под руководством нового главного тренера Валерия Карпина.
Ургант пошутил о первой победе сборной Карпина без Дзюбы
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«Первая победа под руководством нового тренера. По-моему, хорошая новость. Можно поаплодировать. И нет Дзюбы. Дзюба не играл. Он смотрел этот матч дома по телевизору. Что он делал в этот момент, я не знаю», — заявил шоумен в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.

При этом Ургант отказался анализировать игру сборной России, поскольку прошло слишком мало времени после назначения Валерия Карпина на пост главного тренера.

«Отличие той сборной от этой? Из того, чего точно нет, — нет усов. Но то, что привнёс Валерий Карпин, — волосы на голове», — добавил Ургант.

Российская команда победила Кипр со счётом 2:0. Голами отметились полузащитники Александр Ерохин и Рифат Жемалетдинов.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев сделал прогноз на матч квалификации чемпионата мира — 2022 между сборными России и Мальты.

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