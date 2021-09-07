Ловчев считает, что сборной России не удастся разгромить Мальту

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Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев сделал прогноз на матч квалификации чемпионата мира — 2022 между сборными России и Мальты.
Ловчев считает, что сборной России не удастся разгромить Мальту
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«После последнего матча видно, что игра нашей команды стала поинтересней и побыстрей. Сегодня с Мальтой ребята должны быть увереннее, поскольку результат с Хорватией нормальный и результат с Кипром хороший. Думаю, что мы победим сегодня с разрывом в два мяча. В сегодняшней игре всё зависит не от Мальты, а от нас: если сыграем быстро и активно впереди — всё будет хорошо. Нужно больше атаковать, чтобы забивать мячи. Голы в чужие ворота дают уверенность. Думаю, что игра будет довольно сложной, поскольку мы не настолько сильная команда, чтобы разнести Мальту», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

Матч сборных России и Мальты состоится 7 сентября в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало встречи — в 21:45 мск.

Ранее Лопырёва пожелала сборной России удачи в матче с Мальтой.

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