Президент «Барселоны» заявил, что Куман пользуется его поддержкой
- Reuters
«Я разговаривал с Рональдом, он пользуется моей поддержкой и доверием, как и все тренеры», — приводит слова Лапорты Marca.
Лапорта напомнил, что «Барселона» довольно неплохо начала сезон, набрав в трёх турах Примеры семь очков. Президент каталонской команды также отметил, что ему нравится Куман, поскольку у голландского специалиста есть опредёленные заслуги.
«Мы победили «Хетафе», с которым всегда непросто играть», — добавил Лапорта.
В чемпионате Испании «Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» (4:2) и «Хетафе» (2:1), а также сыграла вничью с «Атлетиком» (1:1) из Бильбао.
Ранее сообщалось, что Куман по ошибке выложил эпизод детского мультсериала «Свинка Пеппа» в Twitter.