Президент «Барселоны» заявил, что Куман пользуется его поддержкой

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, что полностью доверяет главному тренеру каталонской команды Рональду Куману.

«Я разговаривал с Рональдом, он пользуется моей поддержкой и доверием, как и все тренеры», — приводит слова Лапорты Marca.

Лапорта напомнил, что «Барселона» довольно неплохо начала сезон, набрав в трёх турах Примеры семь очков. Президент каталонской команды также отметил, что ему нравится Куман, поскольку у голландского специалиста есть опредёленные заслуги.

«Мы победили «Хетафе», с которым всегда непросто играть», — добавил Лапорта.

В чемпионате Испании «Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» (4:2) и «Хетафе» (2:1), а также сыграла вничью с «Атлетиком» (1:1) из Бильбао.

Ранее сообщалось, что Куман по ошибке выложил эпизод детского мультсериала «Свинка Пеппа» в Twitter.