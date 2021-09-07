Стало известно, сколько российские клубы потратили в летнее трансферное окно
- Reuters
Об этом сообщается в документах, опубликованных на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Отмечается, что суммарные расходы российских клубов на трансферы летом 2021 года составили $84,9 млн. По этому показателю Российская премьер-лига занимает седьмую строчку в мире. Лидирует Англия, чьи команды потратили на приглашение новых футболистов $1,146 млрд. Далее идут Италия ($473,8 млн) и Франция ($428,9 млн).
Ранее Марк Санлехи, агент полузащитника испанской «Барселоны» Алекса Кольядо, прокомментировал новость о возможном трансфере своего клиента в московский ЦСКА.