Стало известно, сколько российские клубы потратили в летнее трансферное окно

Короткая ссылка
Российские клубы потратили более $80 млн на приобретение футболистов в летнее трансферное окно 2021 года.
Стало известно, сколько российские клубы потратили в летнее трансферное окно
  • Reuters

Об этом сообщается в документах, опубликованных на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Отмечается, что суммарные расходы российских клубов на трансферы летом 2021 года составили $84,9 млн. По этому показателю Российская премьер-лига занимает седьмую строчку в мире. Лидирует Англия, чьи команды потратили на приглашение новых футболистов $1,146 млрд. Далее идут Италия ($473,8 млн) и Франция ($428,9 млн).

Ранее Марк Санлехи, агент полузащитника испанской «Барселоны» Алекса Кольядо, прокомментировал новость о возможном трансфере своего клиента в московский ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить