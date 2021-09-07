Кофрие: переход в «Спартак» — трансфер всей моей жизни

Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие прокомментировал переход в московский клуб.

«Переход в «Спартак» — трансфер всей моей жизни. Этот клуб — совершенно другой мир по сравнению с бельгийским футболом. Разница во всём — инфраструктура, темп на тренировках. Всё сделано так, чтобы футболист мог сосредоточиться исключительно на игре и не думать ни о чём другом», — цитирует Кофрие La Province.

В нынешнем сезоне защитник провёл за «Сент-Трюйден» пять матчей и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Милана» Саму Кастильехо не перейдёт в ЦСКА.