Кофрие: переход в «Спартак» — трансфер всей моей жизни

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Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие прокомментировал переход в московский клуб.
Кофрие: переход в «Спартак» — трансфер всей моей жизни
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«Переход в «Спартак» — трансфер всей моей жизни. Этот клуб — совершенно другой мир по сравнению с бельгийским футболом. Разница во всём — инфраструктура, темп на тренировках. Всё сделано так, чтобы футболист мог сосредоточиться исключительно на игре и не думать ни о чём другом», — цитирует Кофрие La Province.

В нынешнем сезоне защитник провёл за «Сент-Трюйден» пять матчей и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Милана» Саму Кастильехо не перейдёт в ЦСКА.

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