Сулейманов не перейдёт в «Нижний Новгород»

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Заместитель директора «Нижнего Новгорода» по трансферной политике Игорь Кудряшов прокомментировал слухи о переходе полузащитника «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова.
Сулейманов не перейдёт в «Нижний Новгород»
  • © fckrasnodar.ru

«Мы бы с удовольствием арендовали Шапи, но основной вопрос в личных условиях. У нас в клубе нет таких финансов. Речь про зарплату игрока. Мы заинтересованы в Шапи, но никакой конкретики пока нет», — цитирует Кудряшова Sport24.

В нынешнем сезоне 21-летний футболист принял участие в четырёх матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), но не отметился голевыми действиями.

Контракт Сулейманова и «Краснодара» действует до лета 2022 года.

За основную команду «быков» футболист дебютировал в 2017 году.

Ранее сообщалось, что матч РПЛ «Ростов» — «Краснодар» смогут посетить до 5 тыс. зрителей.

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