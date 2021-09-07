Сулейманов не перейдёт в «Нижний Новгород»

Заместитель директора «Нижнего Новгорода» по трансферной политике Игорь Кудряшов прокомментировал слухи о переходе полузащитника «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова.

«Мы бы с удовольствием арендовали Шапи, но основной вопрос в личных условиях. У нас в клубе нет таких финансов. Речь про зарплату игрока. Мы заинтересованы в Шапи, но никакой конкретики пока нет», — цитирует Кудряшова Sport24.

В нынешнем сезоне 21-летний футболист принял участие в четырёх матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), но не отметился голевыми действиями.

Контракт Сулейманова и «Краснодара» действует до лета 2022 года.

За основную команду «быков» футболист дебютировал в 2017 году.

Ранее сообщалось, что матч РПЛ «Ростов» — «Краснодар» смогут посетить до 5 тыс. зрителей.