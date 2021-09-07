В Госдуме отреагировали на снятие сборной Израиля с ЧМ по художественной гимнастике
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«Разгадывать причины этого решения — это играть в конспирологию. Олимпийские игры и чемпионат мира — это разные вещи. Возможно, не хотят проигрывать после медали летних Олимпийских игр в Токио. Представьте, какая почва будет для разговоров. А так девочка — победительница, и никто это не будет оспаривать», — цитирует Журову «Спорт-Экспресс».
По мнению депутата, Линой Ашрам психологически было непросто всё это время и сейчас не хочется испытывать негатив болельщиков.
«Представьте, какое внимание к Ашрам будет приковано, если она плохо выступит на чемпионате мира. Допускаю, что в последнее время Линой тренировалась меньше, чем обычно. Она хочется остаться победительницей. Люди, которые занимаются её пиаром, поступили очень правильно. Это не очень по-спортивному, но можно понять по-человечески», — сказала она.
Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдёт с 18 по 24 октября в Японии.
Ранее сообщалось, что сборная Израиля по художественной гимнастике снялась с чемпионата мира в Японии.