В Госдуме отреагировали на снятие сборной Израиля с ЧМ по художественной гимнастике

Депутат Государственной думы России Светлана Журова прокомментировала решение сборной Израиля сняться с чемпионата мира по художественной гимнастике.

«Разгадывать причины этого решения — это играть в конспирологию. Олимпийские игры и чемпионат мира — это разные вещи. Возможно, не хотят проигрывать после медали летних Олимпийских игр в Токио. Представьте, какая почва будет для разговоров. А так девочка — победительница, и никто это не будет оспаривать», — цитирует Журову «Спорт-Экспресс».

По мнению депутата, Линой Ашрам психологически было непросто всё это время и сейчас не хочется испытывать негатив болельщиков.

«Представьте, какое внимание к Ашрам будет приковано, если она плохо выступит на чемпионате мира. Допускаю, что в последнее время Линой тренировалась меньше, чем обычно. Она хочется остаться победительницей. Люди, которые занимаются её пиаром, поступили очень правильно. Это не очень по-спортивному, но можно понять по-человечески», — сказала она.

Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдёт с 18 по 24 октября в Японии.

Ранее сообщалось, что сборная Израиля по художественной гимнастике снялась с чемпионата мира в Японии.