Александр Емельяненко: я двумя руками за ринг-гёрлз

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко высказал своё мнение о ринг-гёрлз на боях.

«Я двумя руками за. Во время раунда надо как-то отвлекаться. А то секунданты во время боя что-то кричат, в перерыве что-то говорят. А так вроде и их слушаешь, и любуешься приятным зрелищем», — цитирует Емельяненко «Спорт-Экспресс».

При этом он отметил, что никогда не отвлекался на ринг-гёрлз. Емельяненко считает, что девушки на ринге нужны для зрителей.

Хабиб Нурмагомедов заявил, что ринг-гёрлз бесполезны на боях. Он даже вступил в перепалку с ирландским бойцом Конором Макгрегором из-за этой дискуссии.

Александр Емельяненко в своей карьере в MMA имеет 28 побед, восемь поражений и одну ничью.

Ранее Емельяненко отреагировал на невызов нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы в сборную России.