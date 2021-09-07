Александр Емельяненко: Дзюба погоды в сборной России не делал

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко отреагировал на невызов нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы в сборную России.

«Он погоды там не делал. Сейчас наши в группе показывают неплохой результат. Сыграли 0:0 с хорватами, а потом выиграли», — цитирует Емельяненко «Спорт-Экспресс».

Он также добавил, что у сборной России в настоящий момент несерьёзные соперники.

«Они если у себя и играют в футбол, то только по выходным. А в остальное время отдыхают на море», — с иронией сказал Емельяненко.

Россия победила Кипр со счётом 2:0, а также сыграла вничью с Хорватией (0:0).

Сборная России занимает первое место в группе H, набрав десять очков. Хорватия в своём активе имеет столько же очков, но уступает по дополнительным показателям.

Артём Дзюба в составе «Зенита» трижды подряд стал чемпионом России, а также дважды — лучшим бомбардиром чемпионата. В истории сборной России он вместе с Александром Кержаковым возглавляет бомбардирскую гонку (30).

Ранее Николай Валуев предположил, сможет ли Дзюба вернуться в сборную России при Валерии Карпине.