Marca: полузащитник «Барселоны» Кольядо может перейти в российский клуб

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Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что полузащитник сине-гранатовых Алекс Кольядо может перейти в клуб Российской премьер-лиги (РПЛ).
Marca: полузащитник «Барселоны» Кольядо может перейти в российский клуб
  • Reuters

«Сейчас мы хотим, чтобы он играл, а не просто тренировался. Трансферные рынки в России и Турции ещё не закрыты», — цитирует Лапорту Marca.

Он также рассказал, по какой причине «Барселона» не отпустила футболиста в «Брюгге». Бельгийский клуб хотел арендовать Кольядо с обязательным правом выкупа, но футболист не хочет покидать «Барселону».

22-летний полузащитник сыграл за основную команду сине-гранатовых два матча. В резерве «Барселоны» Кольядо принял участие в 82 матчах и забил 18 мячей.

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