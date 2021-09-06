Карпин: работа в сборной более ответственна

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин сравнил работу в национальной команде с клубом.
Карпин: работа в сборной более ответственна
  • РИА Новости

«Нравится ли мне работа главным тренером? Понятно, что работа интенсивная. В клубе более спокойно, а здесь более ответственно. Пока я не могу оценить. Голова занята другим. Работать очень интересно. Никогда не было столько футболистов такого высокого качества. Они мастеровиты — это однозначно. После этих десяти дней нужно будет уехать в лес, на природу и отключить телефон. Чтобы восстановить нервы и здоровье», — сказал Карпин на пресс-конференции.

Карпин возглавил сборную России в августе 2021 года. Ради этой работы он оставил должность главного тренера ФК «Ростов».

Ранее Карпин объяснил высокую травматичность игроков сборной России.

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