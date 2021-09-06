Смолов: нам сложно играть с максимальной интенсивностью каждые три дня

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Форвард сборной России по футболу Фёдор Смолов высказался о проблемах игроков с физической формой.
Смолов: нам сложно играть с максимальной интенсивностью каждые три дня
  • РИА Новости

«Этому есть объективные и субъективные причины. Наверное, вы правы, что нам сложно играть с максимальной интенсивностью каждые три дня», — цитирует Смолова «Спорт-Экспресс».

Нападающий столичного «Локомотива» добавил, что игроки с тренерским штабом работают над решением данной проблемы. Смолов также выразил уверенность, что футболисты сборной сумеют набрать оптимальную физическую форму к матчу с Мальтой.

После игры с Кипром (2:0) некоторые эксперты отметили, что российские футболисты во втором тайме игры выглядели уставшими. 

Матч Россия — Мальта пройдёт 7 сентября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена», начало встречи — в 21:45 мск.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что форвард «Локомотива» Фёдор Смолов может стать капитаном национальной команды в матче квалификационного турнира чемпионата мира по футболу с Мальтой.

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