Смолов: это нормальная ситуация, что я не попал в заявку на матч с Хорватией
- РИА Новости
«Я пережил это, как один из большинства футболистов, которые были вызваны на сбор. Мы с Валерием Георгиевичем общались об этом и до матча. Так что это абсолютно нормальная ситуация», — сказал Смолов на пресс-конференции перед матчем с Мальтой.
После того, как Смолов не попал в заявку на игру с Хорватией, в поединке с Кипром (2:0) форвард «Локомотива» отдал две голевые передачи.
Матч Россия — Мальта состоится 7 сентября.
Ранее Карпин не исключил, что Смолов может стать капитаном в матче с Мальтой.