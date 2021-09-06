Смолов: это нормальная ситуация, что я не попал в заявку на матч с Хорватией

Форвард московского «Локомотива» и сборной России по футболу Фёдор Смолов рассказал, как отреагировал на непопадание в заявку на матч против Хорватии (0:0) в квалификации чемпионата мира-2022.

«Я пережил это, как один из большинства футболистов, которые были вызваны на сбор. Мы с Валерием Георгиевичем общались об этом и до матча. Так что это абсолютно нормальная ситуация», — сказал Смолов на пресс-конференции перед матчем с Мальтой.

После того, как Смолов не попал в заявку на игру с Хорватией, в поединке с Кипром (2:0) форвард «Локомотива» отдал две голевые передачи.

Матч Россия — Мальта состоится 7 сентября.

Ранее Карпин не исключил, что Смолов может стать капитаном в матче с Мальтой.