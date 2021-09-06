Тренер Мальты высказался о травме полузащитника сборной России Головина

Главный тренер сборной Мальты по футболу Дэвис Манджа назвал хорошей новостью отсутствие в составе российской команды травмированного Александра Головина в матче квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года.

«Это хорошая новость — он очень сильный игрок», — цитирует Манджу ТАСС.

После игры со сборной Кипра (2:0) у Головина выявлено небольшое повреждение мышцы бедра, которое не позволит ему участвовать в матче с Мальтой. 25-летний игрок «Монако» в понедельник покинет базу сборной в Новогорске.

Команда Валерия Карпина с десятью очками делит со сборной Хорватии первое место в группе H. На третьей позиции идёт команда Словении (семь очков).

7 сентября сборная России сыграет с Мальтой в Москве в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Игра начнётся в 21:45 мск.

Ранее тренер сборной Мальты поделился ожиданиями от матча с Россией.