Источник: «Зенит» может приобрести нападающего «Рейнджерс» Морелоса
- Reuters
Об этом сообщил Todofichajes. По информации источника, форвард хочет сменить клуб, чтобы выступать в Лиге чемпионов. «Рейнджерс» готов расстаться с Морелосом за €15 млн.
В нынешнем сезоне 25-летний форвард провёл за шотландский клуб семь матчей, в которых забил три мяча и отдал одну результативную передачу.
По итогам шести туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 14 очков.
Ранее сообщалось, что отозванные из сборной Бразилии Малком и Клаудиньо вернулись в «Зенит».