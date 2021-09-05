Россиянин Демченко стал чемпионом Европы по шахматам

Россиянин Антон Демченко стал победителем чемпионата Европы по шахматам, который проходил в Рейкьявике.

По итогам 11 туров турнира Демченко набрал 8,5 очка. Второе место занял 16-летний немец Винсент Кеймер, который также заработал 8,5 очка, однако уступил россиянину по дополнительным показателям. Третьим стал ещё один россиянин, 21-летний Алексей Сарана (8,0).

По итогам чемпионата Европы 23 лучших шахматиста выступят на Кубке мира, который состоится в 2023 году. Из россиян в этот список вошли Демченко, Сарана и Михаил Антипов.

Ранее Артемьев обошёл Карлсена в отборочном турнире Aimchess US Rapid.