Артемьев обошёл Карлсена в отборочном турнире Aimchess US Rapid

Россиянин Владислав Артемьев стал победителем предварительного этапа соревнований онлайн-турнира Aimchess US Rapid, который входит в серию Champions Chess Tour.

Россиянин набрал 10,5 очка из 15 в круговом турнире.

На второй позиции расположился действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен с результатом 10 очков.

Третье и четвёртое места поделили армянин Левон Аронян и француз Алиреза Фируджа.

В плей-офф вышли американцы Уэсли Со и Леньер Домингес, а также азербайджанец Шахрияр Мамедьяров и поляк Ян-Кшиштоф Дуда.

Соперником Артемьева в четвертьфинале станет Домингес.

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