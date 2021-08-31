Артемьев обошёл Карлсена в отборочном турнире Aimchess US Rapid

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Россиянин Владислав Артемьев стал победителем предварительного этапа соревнований онлайн-турнира Aimchess US Rapid, который входит в серию Champions Chess Tour.
Артемьев обошёл Карлсена в отборочном турнире Aimchess US Rapid
  • РИА Новости

Россиянин набрал 10,5 очка из 15 в круговом турнире.

На второй позиции расположился действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен  с результатом 10 очков.

Третье и четвёртое места поделили армянин Левон Аронян и француз Алиреза Фируджа.

В плей-офф вышли американцы Уэсли Со и Леньер Домингес, а также азербайджанец Шахрияр Мамедьяров и поляк Ян-Кшиштоф Дуда.

Соперником Артемьева в четвертьфинале станет Домингес.

Ранее Путин поприветствовал участников Всемирной шахматной олимпиады ФИДЕ.

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