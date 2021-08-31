Артемьев обошёл Карлсена в отборочном турнире Aimchess US Rapid
- РИА Новости
Россиянин набрал 10,5 очка из 15 в круговом турнире.
На второй позиции расположился действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен с результатом 10 очков.
Третье и четвёртое места поделили армянин Левон Аронян и француз Алиреза Фируджа.
В плей-офф вышли американцы Уэсли Со и Леньер Домингес, а также азербайджанец Шахрияр Мамедьяров и поляк Ян-Кшиштоф Дуда.
Соперником Артемьева в четвертьфинале станет Домингес.
Ранее Путин поприветствовал участников Всемирной шахматной олимпиады ФИДЕ.