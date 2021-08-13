Путин поприветствовал участников Всемирной шахматной олимпиады ФИДЕ
- РИА Новости
«Уверен, что шахматная олимпиада пройдёт на высоком уровне и внесёт серьёзный вклад в раскрытие значимого потенциала онлайн-шахмат. Соревнования, проходящие в непростых условиях, позволят сохранить привычный насыщенный график шахматных состязаний», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Президент отметил, что Всемирная шахматная онлайн-олимпиада ФИДЕ, прошедшая в 2020 году, объединила тысячи людей и получила признание поклонников шахмат.
«Искренне рад, что эта традиция продолжается и сегодня мы открываем второй глобальный турнир по шахматам в интерактивном формате. Поздравляю вас с этим большим, важным событием», — сказал он.
Ранее Путин подписал указ о награждении спортсменов, отличившихся на летних Олимпийских играх в Токио.