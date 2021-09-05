Перенёсший сердечный приступ в матче молодёжного Кубка Англии футболист скончался в больнице

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Английский футбольный клуб «Вест Бриджфорд Кольтс» сообщил о смерти игрока молодёжного состава Дилана Рича.
Перенёсший сердечный приступ в матче молодёжного Кубка Англии футболист скончался в больнице
  • РИА Новости

Как сообщает клубная пресс-служба, футболист ушёл из жизни 5 сентября, находясь в больнице.

3 сентября в матче молодёжного Кубка Англии с «Бостон Юнайтед» Рич перенёс остановку сердца. По сообщениям очевидцев, докторам не удалось привести молодого человека в чувство. Его увезли на скорой, а сам матч был отменён.

Ранее сообщалось, что скончался 17-летний футболист молодёжного состава «Ювентуса».

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