Перенёсший сердечный приступ в матче молодёжного Кубка Англии футболист скончался в больнице

Английский футбольный клуб «Вест Бриджфорд Кольтс» сообщил о смерти игрока молодёжного состава Дилана Рича.

Как сообщает клубная пресс-служба, футболист ушёл из жизни 5 сентября, находясь в больнице.

3 сентября в матче молодёжного Кубка Англии с «Бостон Юнайтед» Рич перенёс остановку сердца. По сообщениям очевидцев, докторам не удалось привести молодого человека в чувство. Его увезли на скорой, а сам матч был отменён.

Ранее сообщалось, что скончался 17-летний футболист молодёжного состава «Ювентуса».